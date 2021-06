Leader de cette Equipe de France, Kylian Mbappé est passé à côté de son rendez-vous face à la Suisse ce lundi soir en échouant aussi sur son dernier tir au but. Le Parisien a tenu à réagir après la défaite des Bleus.

Mbappé demande pardon aux supporters et fans de l’Equipe de France avant de féliciter les Suisses pour leur match et la qualification. « Très difficile de tourner la page. La tristesse est immense après cette élimination, nous n’avons pas pu atteindre notre objectif. Je suis désolé pour ce penalty. J’ai voulu aider l’équipe mais j’ai échoué. Trouver le sommeil sera difficile mais c’est malheureusement les aléas de ce sport que j’aime tant. Je sais que vous les fans vous êtes déçus, mais je voudrais quand même vous remercier pour votre soutien et de toujours avoir cru en nous. Le plus important sera de se relever encore plus fort pour les prochaines échéances à venir. Félicitations et bonne chance à la Suisse », a-t-il posté sur ses réseaux.