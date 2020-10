Capitaine de l’Equipe de France, Hugo Lloris a affiché son admiration envers Cristiano Ronaldo à quelques heures de l’affronter pour le compte de la Ligue des Nations.

Auteur de 101 buts avec la sélection portugaise, Cristiano Ronaldo explose tous les records. Il représentera d’ailleurs la plus grande menace pour l’Equipe de France ce soir et Lloris en est bien conscient. Point positif pour les tricolores, le quintuple ballon d’or n’a jamais inscrit de but face à la France en 4 confrontations. Mais la prudence reste de mise.

“C’est un joueur ultra complet, capable de tout faire, il a la capacité d’être décisif très souvent, voire à tous les matchs. Je lui porte beaucoup d’admiration, de respect, pour le joueur, sa longévité, ses records hors du commun. Lorsqu’il est présent, cela reste une menace, on va essayer d’y répondre collectivement” a confié le portier de Tottenham en conférence de presse.