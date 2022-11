Cette année, la France se lance dans la Coupe du monde avec deux sacres déjà en poche et un statut de champion du monde en titre. Les Bleus arriveront-ils à trouver la motivation avec un effectif amoindri pour ramener, une troisième fois (une deuxième d’affilée), la Coupe à la maison ?

Entre une Coupe du Monde qui pourrait faire passer la France dans une dimension supérieure, des joueurs qui veulent eux aussi une étoile et des difficultés à surmonter, les Bleus donneront tout dans cette édition du Qatar 2022.

L’heure pour la France de marquer l’histoire

Dans l’histoire, seule deux équipes ont réussi le back-to-back avec une Coupe du monde : le Brésil et l’Italie. En effet, le Brésil de 1958 et 1962 est probablement celui qui a le plus marqué l’histoire, entre la très belle épopée de Pelé, et cet enchaînement incroyable puisqu’il remporte sa troisième étoile en 1970. Pour l’Italie, l’histoire est moins glorieuse mais elle retiendra tout de même ses deux titres d’affilée, en 1934 et 1938.

Cela fait donc 60 ans qu’une équipe n’a pas enchaîné deux victoires en Coupe du monde, et la France pourrait bien être le pays qui réalise cet exploit. Il sera l’occasion pour certains joueurs d’écrire l’histoire à leur tour, comme Olivier Giroud, Raphaël Varane, Antoine Griezmann ou encore Kylian Mbappé, qui auraient deux Coupe du monde à leur palmarès, ce qui les classeraient sans aucun doute parmi les plus grands de ce sport. L’autre qui aura l’occasion de marquer l’histoire, c’est Didier Deschamps. Quoi de mieux qu’une Coupe du monde en tant que joueur et une autre en tant qu’entraîneur ? Deux Coupes du monde en tant que sélectionneur !

Attention toutefois car la phase de groupe ne sera pas si facile ! En effet, les Français se sont déjà échoués contre le Danemark en Ligue des Nations (0-2) et cela pourrait être l’équipe qui nous vole la première place. Ainsi, deux options s’offrent aux Bleus : une première place qui offre un adversaire normalement abordable comme le Mexique, la Pologne ou l’Arabie saoudite. Ou une deuxième place qui laisse probablement l’Argentine en 8es de finale.

Un entrejeu décimé

Les blessures n’épargnent pas un champion du monde. En effet, l’effectif Français est largement atteint par les blessures puisque certains cadres de 2018 ne pourront pas participer à cette édition au Qatar.

D’abord, c’est le prodigieux milieu de terrain N’Golo Kanté qui, du haut de ses 31 ans, avait encore beaucoup à apporter à l’effectif Français. Blessé avec Chelsea depuis 3 mois, il ne sera pas rétabli à temps pour disputer les matchs avec l’Équipe de France, et risque cruellement de manquer dans l’entrejeu des Bleus. Travailleur de l’ombre absolument phénoménal, Kanté avait réussi une Coupe du monde 2018 hors du commun. Il avait récupéré 52 ballons dans la compétition, ce qui est un record pour un milieu de terrain français depuis l’édition de la Coupe du monde 1966.

A ses côtés, il y avait en 2018 le grand Paul Pogba. A 29 ans, le milieu de terrain de la Juventus n’a pas encore disputé une seule minute du côté de la Vielle Dame depuis son arrivée cet été. La Pioche est blessée au genou droit depuis le début de la saison et son opération du ménisque n’a pas permis son rétablissement à temps pour la Coupe du monde. Notre Pogba national était le joueur ayant gagné 58 duels, soit le record pour un joueur pendant cette Coupe du monde 2018.

Ce qui n’a pas de quoi rassurer, c’est l’impressionnant taux de victoire qu’a cette paire au milieu de terrain Français. En effet, la défaite contre la Suisse en 8e de finale de l’Euro était la première défaite pour l’équipe de France lorsque les deux milieux de terrains étaient alignés.

La meilleure attaque du monde ?

S’il y a bien un détail où la France rayonne, c’est en attaque. Avec les meilleurs attaquants du monde, les Français vont terroriser toutes les défenses de la compétition.

Karim Benzema, Ballon d’Or qui a soif de titre : Karim Benzema est probablement un des joueurs qui a le plus brillé en club ces dernières années. Avec des Ligues des Champions à tout va, KB9 et le Real Madrid ont tout raflé sur la scène Européenne. Cependant, la sélection Française n’a jamais beaucoup souri au n°9 du Real Madrid, qui s’est toujours retrouvé entre scandale et contre-performance. Dès lors, le Nueve va vouloir prouver au monde qu’il peut performer avec son pays.

Kylian Mbappé, en route pour marquer l’histoire : A 23 ans, s’il y a bien un joueur qui a la prétention de laisser son nom marqué dans l’histoire du football, c’est lui. En effet, Kylian Mbappé a déjà convaincu toute la planète football en 2018 avec une compétition absolument fantastique, il est l’heure de confirmer pour le Parisien. Qualifié comme l’un des meilleurs joueurs du monde depuis plusieurs années, il va apporter cette vitesse et cette percussion qui va terroriser toutes les sélections.

Christopher Nkunku, bijou de l’Europe : Le milieu offensif du RB Leipzig est probablement l’une des plus grosses surprises de la France de ces dernières années. En effet, avec 20 buts et 15 passes décisives la saison passée, et déjà 12 buts et 2 passes décisives en 14 matchs cette saison, l’ancien Parisien est dans une forme absolument prodigieuse cette saison. Il mérite donc logiquement sa place et aura à cœur de prouver qu’il peut performer au plus haut niveau et s’imposer dans les meilleures attaques du monde, avec les Bleus.

Kingsley Coman et Ousmane Dembélé, ou l’art de faire tourner la tête : D’une qualité de percussion rare, les deux ailiers ont un profil assez similaire. Coman performe bien au Bayern Munich et a déjà distribué 5 passes décisives depuis le début de la saison. Ses qualités de centres et de débordement offriront de nombreux caviars aux attaquants de devant : Mbappé et Benzema. De plus, Ousmane Dembélé revient à son meilleur niveau. A 25 ans, il a déjà distribué 7 passes décisives pour 5 buts avec le FC Barcelone et sera un atout rare pour les Bleus.

Et encore, on ne vous a pas parlé d’Olivier Giroud, phénoménal à l’AC Milan. Ou du leader, qui brille toujours avec la France, Antoine Griezmann…

La France va sans aucun doute devoir compter sur une attaque de feu pour remporter la Coupe du monde au Qatar. En effet, les Bleus ont sans aucun doute la meilleure attaque du monde mais le cruel manque de la paire Kanté-Pogba au milieu de terrain risque de coûter cher. Ainsi, ce sont des matchs spectaculaires qui nous attendent !