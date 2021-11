Dans un Parc des Princes comble, l’équipe de France a réalisé une prestation parfaite en s’imposant très largement face à une faible équipe du Kazakhstan, (8-0). Une victoire qui permet aux Bleus de se qualifier pour la Coupe du monde 2022. Une qualification qui ravit Didier Deschamps.

« Une soirée parfaite ? Cela y ressemble oui, l’objectif était la qualification, mais en plus de cela, il y a la manière, le plaisir que les joueurs ont eu à jouer ensemble, ils en ont donné beaucoup. Et puis le partage entre eux, notamment entre les joueurs offensifs. C’est bien, tout le monde a eu sa part du gâteau ce soir. C’est un résultat qui récompense tout ce qu’on a pu très bien faire en première et en deuxième période. […] On était dans le bon tempo. Le risque, à la mi-temps, c’est toujours de se relâcher un peu, mais non on a continué, c’est cela aussi de respecter l’adversaire. C’est une très belle soirée de football même si je n’oublie pas que c’est une soirée de commémoration« , a déclaré le sélectionneur des Bleus au micro de M6.