L’équipe de France affronte l’Espagne, dimanche à 20h45, en finale de la Ligue des Nations. Le capitaine des bleus, Hugo Lloris était en conférence où il a confié que cette rencontre est importante car un trophée est en jeu pour le vainqueur.

Dans un peu plus de 24h, l’équipe de France ou l’Espagne succèdera au Portugal au palmarès de la Ligue des Nations. Hugo Lloris, champion du monde 2018 a conscience que cette rencontre est importante dans l’histoire des bleus car ils peuvent devenir la deuxième nation a remporté cette compétition.

« C’est un trophée en jeu et on le ressent depuis le début de la semaine, en témoigne notre jeu après la victoire face aux Belges. on aura besoin de toutes nos forces et de toute notre énergie face à une très belle équipe d’Espagne », explique la gardien en conférence de presse.

Pour cette finale, 37.000 spectateurs seront présents à San Siro, dont 4.000 Français.