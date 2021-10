Aymeric Laporte, qui avait opté dans un premier temps pour l’équipe de France s’est ravisé pour rejoindre l’Espagne et participer à l’Euro 2020. Dimanche à 20h45, il retrouve les bleus en finale de Ligue des Nations. Didier Deschamps, qui est en conférence de presse a confié respecter le choix du défenseur.

Aymeric Laporte retrouve l’équipe de France mais en tant qu’adversaire. Sélectionné avec l’Espagne depuis le dernier championnat d’Europe, il affronte les bleus, champion du monde en 2018, en finale de la Ligue des Nations. Didier Deschamps, qui était en conférence de presse ne s’est pas montré rancunier envers le défenseur. Bien au contraire, il respecte son choix et lui souhaite le meilleur.

« Je ne lui ai pas reparlé depuis. Je suis content pour lui, il joue avec l’Espagne et il est titulaire, il a été avec nous, aujourd’hui, il est avec l’Espagne, il n’y a pas de situation particulière, c’est son choix. C’est sa voie et qu’elle soit la plus belle pour lui, même si demain, nos routes vont se croiser, » confie Didier Deschamps avant la finale de la Ligue des Nations, qui se jouera devant 37 000 personnes dont 4000 supporters des Bleus.