La France a battu la Croatie 4 buts à 2 pour le comptede la 2e journée de la Ligue des Nations, mardi au Stade de France. Un score identique à celui de la finale de la Coupe du monde.

Le onze aligné par Didier Deschamps était fortement remanié par rapport à celui qui a rapporté une courte victoire de Suède (0-1), samedi lors de la première journée.

Les Croates sont pourtant bien mieux entrés dans le match. Lovren ouvre la marque dès la 17e minute sur un superbe enchaînement. Les Bleus font le dos rond puis sortent de leur réserve en fin de première période. Griezmann égalise après un jeu à trois splendide avec Ben Yedder et Martial, passeur décisive (43e). Puis Martial double la mise deux minutes plus tard (but attribué contre son camp à Livakovic mais complètement à l’actif du Français.

Après la pause, Brekalo remet les deux équipes à égalité (55e). Le Croate parvient à marquer au milieu de trois défenseurs français. Pas très glorieux. Mais les Bleus repartent à l’attaque. Upamecano marque de la tête sur un coup franc frappé par Griezmann. Puis Giroud enfonce le clou sur pénalty (77e). La fin de match est marquée par l’entrée en jeu du jeune Camavinga, la relève de l’équipe de France.

