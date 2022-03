Didier Deschamps a retenu des « choses intéressantes » ce soir après la courte victoire contre la Côte d’Ivoire (2-1).

Vainqueurs au bout du suspense ce soir face à la Côte d’Ivoire (2-1), les Bleus ont souffert pour leur premier match de préparation de l’année. Plus en maîtrise au retour des vestiaires, les joueurs de l’équipe de France ont en tout cas donné de vrais motifs de satisfaction à leur sélectionneur, Didier Deschamps.

« Même si en seconde période on a un peu baissé, on a été beaucoup moins en danger et eu pas mal d’occasions. On aurait pu marquer avant. On est peu heureux de marquer dans les arrêts de jeu, mais cela fait aussi partie du jeu. Et puis, cela a permis aussi de concerner pas mal de joueurs sur ce match-là avec les changements. Pour un match amical, dans l’analyse, il y aura des choses intéressantes à retenir et des choses à corriger. Mais cela nous prépare bien par rapport à ce qui nous attendra cet été, puis en fin d’année (pour le Mondial, ndlr) », a analysé le coach de l’équipe de France au micro de M6.