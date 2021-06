Pour défier la Bulgarie demain soir en match amical, Didier Deschamps devrait aligner son onze-type avec le retour de N’Golo Kanté.

Grand absent lors du succès (3-0) de l’équipe de France face au Pays de Galles mercredi dernier, N’Golo Kanté devrait bien être aligné demain soir lors du dernier match de préparation des Bleus avant l’Euro 2020, face à la Bulgarie (21h10). Absents déjà lors de l’opposition au menu de l’entraînement de samedi, Lucas Hernandez (coup sur un genou), Adrien Rabiot (contusion cheville) – deux titulaires en puissance – et Kingsley Coman (alerte musculaire) n’ont pas participé à la séance collective dimanche non plus.

Aucun risque n’a été pris avec eux ces derniers jours, en attendant le dernier entraînement en fin d’après-midi au Stade de France. Lucas Digne pourrait donc être aligné d’entrée de jeu, tandis que Corentin Tolisso est le favori en cas d’absence du milieu de terrain de la Juve.