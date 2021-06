L’Equipe de France a remporté son deuxième et dernier match de préparation contre la Bulgarie (3-0) à l’issue du match, le sélectionneur Didier Deschamps s’est montré confiant pour l’Euro 2020.

Deux matchs de préparation deux victoires 3-0 contre l’Equipe de France respectivement contre le Pays de Galles et contre la Bulgarie de quoi faire plaisir au sélectionneur, Didier Deschamps au micro de M6 : « Beaucoup de très bonnes choses. J’ai géré les joueurs aussi par rapport à cette deuxième phase de la préparation qui a nécessité une bonne charge de travail. J’ai six changements, je les utilise aussi pour rétablir les temps de jeu. Voilà, on y est, on sait ce qu’il nous attend. Ce sera plus difficile le 15 (contre l’Allemagne à l’Euro). (…) On aurait plus marqué plus de buts, mais bon on reste sur deux bonnes performances, maintenant c’est la compétition, et c’est la seule vérité qui compte. »

Les champions du monde 2018 débuteront l’Euro, mardi prochain, contre l’Allemagne, 21h à Munich devant du public.