En demi-finale de la Ligue des Nations, la Belgique a malmené les Bleus de Didier Deschamps lors d’une première période aboutie avant d’être renversée par une équipe de France révoltée, (3-2). Un scénario au dénouement cruel pour Roberto Martinez qui retrouvera, avec ses hommes, l’Italie ce dimanche (15h) pour se disputer la 3ème place.

« Notre première période a été vraiment extraordinaire. On a été si confiants et si faciles. En seconde, on a été un peu trop émotifs, on pensait peut-être un peu trop à la finale, au fait de se qualifier. On n’a pas fait ce qu’on devait faire. On a laissé la France revenir au score. Elle a eu l’énergie pour marquer un dernier but. Mais je trouve quand même très cruel de perdre ce match comme ça, à la 90e minute, vu la première période qu’on a réalisée, qui était de très grande qualité. C’est vraiment très dur« , a déclaré le sélectionneur des Diables Rouges en conférence de presse.