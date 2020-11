La dernière journée de la Ligue des Nations 2020 s’est jouée ce mercredi. Et pendant que certaines nations font l’ascenseur, la France, la Belgique, l’Espagne et l’Italie se préparent à jouer le Final Four en octobre prochain.

On connaît les quatre qualifiés pour le Final Four de la Ligue (« en carton ? ») des Nations. Alors que le tirage au sort des demi-finales aura lieu le jeudi 3 décembre prochain, une revanche de la finale de la Coupe du Monde 2018 fait saliver tout le monde. Focus sur les nations toujours en lice.

Que du beau monde

Du 6 au 10 octobre 2021, se déroulera cette fameuse finale à quatre. Sont appelés à la barre, la France, l’Italie, la Belgique et l’Espagne. Les premiers, il n’y a plus vraiment besoin de les présenter. Victorieux au Portugal 0-1, les hommes de Didier Deschamps ont validé leur ticket. Un joli ticket d’ailleurs. Invaincue dans ce groupe 3, l’équipe de France s’est montrée appliquée. Et a même terminée l’année 2020, comme elle l’avait commencé, sur une victoire contre la Suède. Une campagne solide à l’image de son milieu de terrain, Kanté, Pogba, Rabiot.

Invaincu tout comme les Bleus, l’Italie a validé sa première place du groupe 1, et ce avec brio. Emmené par un super Lorenzo Insigne, et grâce aux buts d’Andrea Belotti et Domenico Berardi, ils ont roulé sur la Bosnie 0-2. Un retour en grande forme pour la Nazionale, et une belle première place, avec les Pays-Bas dans le rétro.

Après une victoire en patron face à l’Angleterre, la Belgique a gagné sa finale contre le Danemark. Oui, les Diables Rouges ont gagné une finale. Portés par un Lukaku en transe, auteur d’un doublé ce mercredi, les hommes de Roberto Martinez décrochent la qualification avec cinq victoires en six matchs. Et voilà que la Belgique retrouve les demi-finales d’une compétition internationale.

The last, but not the least, l’Espagne. Après un parcours en montagnes russes, dans celui qui a été le groupe le plus équilibré de la Ligue des Nations, la Roja finie en extase. Au sixième ciel même. Après avoir ridiculisé l’Allemagne 6-0, rien ne semble désormais impossible pour les hommes de Luis Enrique. Une équipe sans cesse joueuse, et des jeunots soucieux de montrer ce qu’ils ont dans le ventre. C’est le cas pour Dani Olmo ou Ferran Torres. Le deuxième a juste inscrit un triplé contre le meilleur gardien du monde. Rien que ça.

Voilà qui promet. Pour rappel, le Portugal avait remporté la première édition en battant les Pays-Bas 1-0 en juin 2019. Le pays hôte du Final Four sera lui officiellement désigné le 3 décembre, juste avant le tirage au sort. Mais selon les dernières infos, il se pourrait bien que l’Italie rafle la mise, et joue la Ligue des Nations, à la maison. Corrompus.

Des montées et des descentes

Tant qu’on y est, faisons aussi un petit point sur les pays ascenseurs. Pendant que les quatre premiers jubilent, les quatre derniers de chaque groupe descendent en Ligue B. La Bosnie Herzégovine, l’Islande, la Suède et la Suisse vont découvrir la deuxième division. Pendant que, après un super parcours, l’Autriche, la République tchèque, la Hongrie et le Pays de Galles vont se mesurer aux cadors européens.