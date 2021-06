Rendez-vous dans quelques heures pour vivre le premier match dans cet Euro 2020 pour l’Equipe de France. Les hommes de Didier Deschamps s’attaquent à un gros morceau, à savoir l’Allemagne à domicile du côté de Munich. Voici les compos probables.

Pour ce choc du groupe F et qui refermera la première journée de cet Euro, Didier Deschamps pourrait partir sur un système en 4-3-3. Le sélectionneur des Bleus veut miser sur une attaque Benzema, Mbappé, Griezmann soutenus par un milieu de terrain Kanté, Pogba et Adrien Rabiot. Sans surprise, Hugo Lloris sera dans les buts juste derrière Presnel Kimpembe et Raphaël Varane. Les côtés seront très certainement animés par Benjamain Pavard à droite et Lucas Hernandez côté gauche.

France : Lloris – Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez – Pogba, Kanté, Rabiot – Griezmann, Benzema, Mbappé.

Pour l’Allemagne, Löw devrait se porter vers un système en 3-4-3 avec une attaque Thomas Müller, Serge Gnabry et Kai Havertz, récent champion d’Europe avec Chelsea. Au milieu, on retrouvera Kimmich, Gündogan, Kroos et celui qui pourrait être un véritable danger en la personne de Robin Gosens.

Allemagne : Neuer – Ginter, Hummels, Rüdiger – Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens – Müller, Gnabry, Havertz.