Après la rencontre, Antonio Rüdiger s’est expliqué sur son geste étrange dans le dos de Paul Pogba au micro de la télévision allemande.

Hier soir, la France a débuté l’Euro 2020 de la meilleure des manières avec une victoire 1-0 face à l’Allemagne. Mais outre le but contre son camp de Mats Hummels, une action a particulièrement retenue l’attention des téléspectateurs : la tentative de morsure d’Antonio Rüdiger dans le dos de Paul Pogba. Un geste étrange que le défenseur de Chelsea a tenté d’expliquer au micro de la télévision allemande. « Je n’ai pas le droit d’aller comme ça avec la bouche contre son dos, cela va sans dire. Cela fait mauvais effet. Après le coup de sifflet final, nous avons parlé très amicalement avec Paul et autant avec moi qu’ensuite en interview, il a confirmé que ce n’était pas une morsure comme certains l’ont dit. »

Une version bien différente de celle de Pogba, élu homme du match. « Maintenant, c’est passé. Je pense qu’il m’a un peu mordu, c’est peut-être amical vu qu’on se connait bien. Dans le jeu, je suis là pour gagner, j’ai senti ça donc je l’ai déclaré à l’arbitre, c’est à lui de prendre les décisions. Je veux qu’on joue au foot, il n’y a pas eu rouge et tant mieux c’était un beau match pour tout le monde, pour les supporters et pour nous. Je ne veux pas qu’il soit suspendu dans le futur. A la fin du match, on s’est embrassés puis voilà. »