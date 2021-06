Pour l’ancien arbitre Tony Chapron, il y avait indéniablement penalty sur Kylian Mbappé hier soir.

Solide hier soir face à l’Allemagne, l’équipe de France a dû se contenter d’une victoire 1-0 pour son entrée en lice dans l’Euro 2020. Un score qui aurait pu être bien plus flatteur pour les Bleus si l’arbitre de la rencontre avait accordé un penalty en seconde période pour une faute de Mats Hummels sur Kylian Mbappé. Interrogé au sujet de cette action dans les colonnes du Parisien, l’ancien arbitre Tony Chapron a confirmé que son homologue espagnol Carlos Del Cerro Grande s’est trompé en ne désignant pas le point de penalty.

« Le penalty refusé à Mbappé. Pour moi, il est évident. Quelques heures après le match, j’ai appelé un ami arbitre international qui m’a dit : Moi aussi, je l’aurais sifflé en revoyant les images. Et, là, on touche un point crucial de la médiocrité de l’arbitre : tout le monde sait que Mbappé, quand il part au but face au gardien, possède neuf chances sur dix de marquer. Quel est alors son intérêt de tomber ? En plus, ce n’est pas lui qui va tirer les penalties. Lui, il veut améliorer ses statistiques et marquer. Pas offrir un penalty. Une fois qu’on a cela en tête comme un arbitre de haut niveau, on doit, a minima, regarder les images. Très clairement, la VAR est une énorme arnaque. En France, on est très calme après ce match parce que les Bleus ont gagné. Imaginez simplement qu’ils aient perdu ou fait match nul. Avec toutes ces erreurs, cela aurait été un tollé mérité. »