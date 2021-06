La première confrontation des Bleus approche à grands pas et se déroulera ce mardi 15 juin face à l’Allemagne. Un véritable choc en ouverture pour l’équipe de France que lance Antonio Rüdiger en conférence de presse. Le défenseur de la Mannschaft annonce la couleur. Elle est rouge et à une odeur.

Antonio Rüdiger : Sur le papier, si on regarde les noms, les Français ont l’air plus forts, mais ce n’est que du papier. Ils peuvent être favoris tant qu’ils veulent, mais le truc c’est que nous devons dicter notre jeu, et nous pouvons le faire, nous avons assez de qualité et nous sommes prêts. Évidemment en attaque ils sont très forts, et nous devons être prêts à avoir des actions en un contre un et les gagner. Ça dépendra de nous, défenseurs, je pense que ça peut faire une grande différence, juste être sale, pas toujours gentil, gentil, gentil, et ne pas toujours essayer de t’en sortir avec du beau football. Contre des joueurs comme ça, il faut aussi envoyer un message… et tôt. Ce truc de guerrier… en fait j’ai toujours joué comme ça, il n’y a rien de nouveau. »

Des déclarations qui ont fait réagir Kylian Mbappé en conférence de presse avec les Bleus. Le Parisien ne mâche pas ses mots : « Rüdiger a dit qu’il fallait « jouer sale » contre nous ? Eh bien, chacun se bat avec ses armes… Les nôtres, c’est de jouer ensemble, de jouer notre football. Eux joueront avec leurs armes, nous avec les nôtres. On aime jouer contre ce genre d’équipes, et on va tout faire pour bien les contrer et bien débuter cette compétition.«