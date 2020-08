L’ancien gardien Iker Casillas vers un retour au Real Madrid ? L’idée n’est pas si folle que ça. Tout juste à la retraite, le joueur a avoué avoir eu un contact avec le président Florentino Perez .

“Ma relation avec Florentino s’est apaisée après deux ou trois ans et il m’a dit que je devais être ici, au Real Madrid. Aujourd’hui, on discute parce que le Real est mon chez moi, c’est ma vie. Il y a peu de temps, Florentino m’a appelé pour me faire une offre et quand il s’agit du Real, on discute“, a reconnu Casillas lors d’une interview accordée à Semana.