Le circuit de Melbourne, qui accueillera le Grand Prix d’Australie, comportera quatre zones DRS, pour la première fois depuis leur apparition en 2011.

Grande première pour le GP d’Australie. Le circuit de Melbourne, qui accueillera la troisième manche de la saison, comportera pour la première fois quatre zones de DRS. La première zone est située entre les virages 8 et 9, la seconde entre les virages 10 et 11. La troisième zone concerne la ligne droite des stands, et la quatrième la ligne droite après le virage 1.

Le pilote Ferrari, Charles Leclerc tentera de conserver la tête du championnat du monde lors du GP d’Australie, qui fait son retour après deux ans d’absence.