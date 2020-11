La prolongation de l’international français et champion du monde Florian Thauvin est le plus gros dossier que le directeur sportif – directeur général délégué chargé du football pour être exact – de l’OM Pablo Longoria doit gérer cette année. Où en sont les négociations ?

Un premier dossier chaud pour Pablo Longoria

Et ce n’est pas une mince affaire pour celui qui a succédé à son compatriote Andoni Zubizarreta à la tête du sportif au sein du club phocéen car le joueur âgé de 27 ans arrive à l’issue de son contrat à la fin de la saison et un départ sans indemnité de transfert serait dramatique pour l’OM compte tenu des finances du club. Avec une valeur estimée à 32 millions d’euros par le site Transfermarkt, celui qui a déjà inscrit 3 buts et délivré 5 passes décisives sera libre de signer où il le souhaite dès le mois de janvier ce qui serait à la fois un coup dur pour le club et une triste nouvelle pour les supporters et ceux qui font des paris sportifs avec PMU sur l’OM.

Que veut faire Florian Thauvin ?

L’ailier droit marseillais aurait souhaité que son dossier soit géré dès la fin du mondial 2018 mais cela n’a pas été le cas et avec sa grave blessure qui l’a éloigné des terrains pendant 6 mois entre septembre 2019 et mars 2020, les négociations n’étaient plus forcément à l’ordre du jour.

Depuis, le joueur a clamé son envie d’obtenir un contrat de longue durée de trois ou quatre ans, avec certainement une revalorisation salariale à la clé, mais il semble difficile d’envisager que l’OM puisse lui offrir plus sachant qu’il touche déjà environ 5 millions d’euros par an.

Dans ce cadre, le joueur a plusieurs fois fait état de son agacement quant au traitement que la direction du club lui inflige car il considère qu’avec son statut, les choses auraient déjà dû être réglées en son sens. De ce fait, sa priorité est maintenant d’assurer son avenir et celui de sa famille et un départ à l’étranger pourrait également constituer pour lui un gros challenge car à 27 ans, il n’est pas dans la même situation que Steve Mandanda et Dimitri Payet qui ont tous les deux prolongés récemment avec Marseille avec des contrats portant sur plusieurs années mais avec une baisse de salaire progressive ce que Thauvin n’a aucun intérêt à faire car il est encore jeune et qu’il dispose d’une belle cote sur le marché.

Des clubs intéressés par Florian Thauvin ?

Pouvoir récupérer gratuitement un joueur de ce profil avec de telles statistiques est forcément alléchant et dès lors, de nombreux clubs semblent être à l’affut pour attirer l’ailier droit dans leurs filets. Pour l’heure, les noms de Naples, du Milan AC, de l’AS Rome, de Leicester ou encore du FC Séville ont été cités mais même si les Rossoneri sont ceux qui reviennent le plus souvent dans les rumeurs aucune proposition concrète n’est encore arrivée sur les bureaux de l’état-major phocéen et il semble donc que ce dossier fasse encore parler de lui dans les semaines à venir comme ce sera également le cas, dans une moindre mesure, avec Jordan Amavi car le latéral gauche marseillais arrive lui aussi à la fin de son contrat et il est en ce moment le joueur de champ le mieux noté de Ligue 1.