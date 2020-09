Le PSG devrait prochainement annoncé l’arrivée d’Alessadro Florenzi en provenance de l’AS Roma. Un très bon choix selon l’entraîneur italien Fabio Capello.

“Une de ses plus grandes qualités, c’est sa capacité à toujours parvenir à centrer. Il a aussi une très bonne frappe, et c’est un garçon très professionnel et très sérieux. Pour moi, sa meilleure position est celle de latéral droit. Je pense que c’est une bonne pioche pour le PSG et il peut très bien s’y imposer“, a déclaré le coach italien Fabio Capello pour Eurosport.