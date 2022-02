Le Real Madrid a fait de Kylian Mbappé sa priorité de recrutement pour 2022 et demande à Erling Haaland… de patienter jusqu’en 2023 !

C’est l’information du jour en provenance de la presse allemande. Erling Haaland pourrait rester une saison de plus au Borussia Dortmund. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, demande le report de la clause de départ à 75 M€ d’une saison. Le club de Bundesliga pourrait se laisser tenter. Mais qu’en pense la perle norvégienne ? Silence radio de ce côté-là.

Rappelons que le serial buteur est la priorité de recrutement du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, qui devra compenser le départ de Mbappé. Pas sûr, dans ces conditions, qu’Erling Haaland n’accepte de patienter un an de plus dans la Ruhr. On est même en droit de se demander si cette Florentino Pérez n’a finalement pas pour seul objectif que de déstabiliser le Barça et le PSG !