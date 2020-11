Présent hier soir en conférence de presse après la victoire en Ligue des Champions face au Red Bull Salzbourg, Hans-Dieter Flick a rendu hommage à son gardien Manuel Neuer.

« Je suis satisfait de notre efficacité, et nous avons encore vu que nous avions un gardien de classe mondiale. À 34 ans, il est dans la forme de sa vie. Il transmet beaucoup de calme, de sécurité. Avec lui, le but devient plus petit pour les attaquants », a encensé le technicien allemand. Le Bayern Munich est déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions mais aussi sur de finir en tête de son groupe.