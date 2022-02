Aligné au poste de défenseur central par Peter Bosz depuis les deux derniers matchs de l’Olympique Lyonnais, Thiago Mendes devrait disputer ses derniers mois sous le maillot rhodanien.

Selon les informations du média brésilien « GE », le joueur lyonnais est plus que jamais dans le viseur du club de Flamengo pour une arrivée en fin de saison. Sous contrat avec l’OL jusqu’en 2023, il ne devrait pas signer de prolongation de contrat et son club ne semble pas opposé à un départ en fin de saison. D’autant plus que les négociations se sont intensifiées depuis quelques jours. Entraîneur de Flamengo, Paulo Sousa apprécie énormément ses qualités et il souhaite le voir dans son effectif lors du prochain mercato estival. Affaire à suivre…