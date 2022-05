Alors que le départ de Jocleyn Gourvennec, Lille a peut-être déjà mis la main sur son successeur.

Après la saison catastrophique du LOSC, passé de champion de France en titre à 10e de Ligue 1, un grand ménage s’impose en interne. Depuis déjà quelques jours, l’incertitude plane autour de l’avenir de Jocleyn Gourvennec et par la même occasion son adjoint Kevin Plantet. D’après les informations de nos confrères de L’Equipe, le président lillois, Olivier Létang, prépare la saison prochaine et observe le marché des entraîneurs. Trois noms seraient déjà sur la liste des Nordistes en cas de départ précipité de Gourvennec : David Bettoni, Laurent Batlles et Antoine Kombouaré.

Ancien adjoint de Zinedine Zidane au Real Madrid, et à la recherche d’une première expérience en tant qu’entraîneur principal, Bettoni serait la priorité absolue des dirigeants du LOSC. Ils gardent toutefois un œil sur la situation de Laurent Batlles, actuellement libre de tout contrat, et Antoine Kombouaré, récent vainqueur de la Coupe de France avec le FC Nantes (1-0 contre Nice). Affaire à suivre…