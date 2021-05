Au bout du suspense, Villarreal s’impose aux penalty contre Manchester United (1-1, 11-10 PEN). Emery remporte sa quatrième Ligue Europa et permet à Villarreal de remporter la première coupe d’Europe de son histoire.

Arrivée cet été sur le banc de Villareal, Unia Emery réalise des miracles, 7e de Liga, le club disputera la première édition de la Conférence League. Le sous marin jaune dispose de ma quatrième attaque du championnat derrière le Real Madrid et le FC Barcelone notamment. Le club dispose également d’un coach, Unai Emery qui a remporté trois fois la compétition avec le FC Séville (2014, 2015 et 2016), remporte une quatrième fois la compétition avec Villareal cette fois-ci. Il aura fallu attendre le 11e tireur et David De Gea, gardien de Manchester United s’est manqué. Manchester United devra patienter encore une saison pour remporter un trophée.

Villarreal remporte son premier trophée et jouera la Ligue des Champions la saison prochaine ! Quatrième victoire en cinq finales pour Unai Emery, l’entraineur du sous marin jaune.