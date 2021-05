Villareal affronte Manchester United en finale de la Ligue Europa, ce soir à 21h. Si les espagnols disputent leur première finale européenne, les Anglais tenteront de remporter à nouveau la compétition après leur dernier titre en 2017.

Arrivée cet été sur le banc de Villareal, Unia Emery réalise des miracles, 7e de Liga, le club disputera la première édition de la Conférence League. Le sous marin jaune dispose de ma quatrième attaque du championnat derrière le Real Madrid et le FC Barcelone notamment. Le club dispose également d’un coach, Unai Emery qui a remporté trois fois la compétition avec le FC Séville (2014, 2015 et 2016), il a également perdu une finale avec Arsenal contre Chelsea en 2019. Il disputera donc sa cinquième finale. Une victoire permettrait au club de disputer la Ligue des champions la saison prochaine.

En face, il y a Manchester United, favori de cette finale, fera sans Harry Maguire et Anthony Martial mais avec Bruno Fernades et Paul Pogba. Les Reds Devis qui ont terminé à la troisième de leur groupe en Ligue des Champions derrière le RB Leipzig et le Paris Saint-Germain tenteront de remporter un trophée. Le dernier remonte à 2017 et c’était déjà une Europa League.