Le suspense est bientôt terminé autour de l’avenir de Luka Modric, qui devrait prolonger son contrat d’un an dans les prochains jours.

En fin de contrat avec le Real Madrid en juin prochain, Luka Modric aurait déjà accepté une prolongation d’un an à en croire les informations du journaliste de Sky Sports, Fabrizio Romano. Sur les réseaux sociaux, l’Italien a donné quelques détails concernant les négociations entre les Merengues et le milieu de terrain croate, qui fêtera ses 36 ans cette année. « La prolongation du contrat de Luka Modric avec le Real Madrid est faite et n’est pas remise en question. L’accord est en place depuis janvier pour une année de contrat supplémentaire. C’est juste une question de temps pour l’annonce officielle. Modric va définitivement rester. »

Une bonne nouvelle pour les supporters du Real Madrid, qui attendent également des nouvelles concernant le capitaine Sergio Ramos. Également libre cet été, l’Espagnol n’a pas encore pris de décision concernant son avenir. Plusieurs clubs européens, dont Manchester United et le Paris Saint-Germain sont notamment à l’affût.