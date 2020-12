Entraîneur des Spurs de Tottenham,José Mourinho a participé aux votes pour élire le meilleur entraîneur de l’année 2020. Son vote est a été pour Hans-Dieter Flick.

« Je pense que la seule chance pour Flick de gagner est que le Bayern trouve encore deux ou trois nouvelles compétitions pour les gagner. Alors peut-être que s’il remporte sept titres en une saison, peut-être qu’il remportera le prix, car je crois qu’il n’a remporté que la Ligue des Champions, la Bundesliga, la Coupe d’Allemagne, la Supercoupe d’Europe et la Supercoupe d’Allemagne. Il n’en a remporté que cinq dont le plus prestigieux », a expliqué le manager portugais face à la presse. Rappelons que le trophée de meilleur entraîneur est revenu à Jürgen Klopp devant Marcelo Bielsa et Hans-Dieter Flick.