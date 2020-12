Une cérémonie en visio conférence ou les joueurs ont pu voté pour le meilleur joueur. Comme le révèle ou nous l’apprend « RMC » Lionel a bien évidemment participé aux votes et a même donné ses voix à Kylian Mbappé et Neymar. En tant que capitaine de l’Argentine, il a voté dans l’ordre pour Neymar, Mbappé et Lewandowski.