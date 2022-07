Michel Platini et Sepp Blatter ont été acquittés en Suisse ce matin. Ils étaient soupçonnés d’escroquerie.

Le tribunal pénal fédéral de Bellinzone, en Suisse, a rendu son verdict ce vendredi matin. Jugés pendant deux semaines, Michel Platini et Sepp Blatter ont été acquittés. Les deux hommes étaient soupçonnés « d’escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance, et faux dans les titres ». Le tribunal n’a pas suivi les réquisitions du parquet, qui avait requis mi-juin respectivement un an et huit mois de prison avec sursis, alors que les deux accusés clamaient leur innocence.

Cette affaire avait brisé, en 2015, les rêves et les ambition du Français d’accéder à la tête du football mondial. A l’époque, Michel Platini était le favori pour succéder à Sepp Blatter, à la présidence de la FIFA jusqu’à cette histoire du versement par la FIFA de près de 2 millions de francs suisses à l’ancien footballeur français.