Et pourquoi pas ? Réunie lors d’un congrès, la FIFA a approuvé la réalisation d’une étude afin de tester la viabilité de la tenue d’une coupe du Monde tous les deux ans.

Cette étude concerne autant la compétition masculine comme féminine. Donc, au lieu des quatre années qu’il faut attendre actuellement pour suivre une nouvelle coupe du Monde, celle-ci pourrait plutôt être réalisé tous les deux ans.

La tenue de cette étude a été prouvé à 166 voix pour, contre 22 défavorables. « Ce que je pense, n’a pas d’importance, il faut attendre de voir ce que dit cette étude. Un club dispute jusqu’à six trophées par an, mais les sélections nationales n’en peuvent gagner que deux tous les quatre ans. Et si tu ne te qualifie pas, tu dois attendre », c’est ce qu’a expliqué Gianni Infantino, président de la FIFA.