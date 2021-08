En seulement 10 ans, les clubs de football ont dépensé plus de 41 milliards d’euros de transferts comme l’atteste un récent rapport publié par la FIFA.

Dans un rapport publié par la FIFA ce lundi, l’instance mondiale s’est arrêté sur les chiffres hallucinants des derniers mercatos. Entre 2011 et 2020, le football a provoqué 48,5 milliards de dollars, soit 41,1 milliards d’euros, de dépenses. Un montant colossal en augmentation constante jusqu’en 2019, avant que la crise du Covid ne frappe aussi ce sport.

Ce rapport donne également un aperçu des clubs les plus dépensiers de la planète. Pour se faire une idée, à peine 30 clubs, tous européens, pèsent à eux seuls pour 47 % du montant total mondial des dépenses de transferts sur la période. Tout en haut de la liste on retrouve Manchester City, devant Chelsea, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, en quatrième position. Dans l’autre sens, les deux clubs qui ont le plus reçu d’argent pour des transferts sont portugais, le Benfica et le Sporting. Monaco, premier club français dans le classement des meilleurs vendeurs, est 8e, devant Lyon 14e, Lille 16e et le PSG 18e.