Pour Damien Degorre, journaliste pour L’Equipe, Noël Le Graët, réélu sans problème avec un score très large à la tête de la FFF, est le président “des riches”.

“Noël Le Graët est sans doute le meilleur président de l’histoire de la Fédé. Celui qui a redoré l’image de l’équipe de France, celui qui a restauré les comptes de l’instance. Mais aujourd’hui, la priorité est sur le foot amateur. Et j’ai l’impression qu’il ne s’en rend pas bien compte. Pour lui, le foot amateur est plus un prétexte électoral qu’une véritable conviction. Lors de son élection, il a parlé d’un plan de soutien pour le foot amateur. Mais c’est quoi exactement ? Ok, au début de la pandémie, il avait fait un premier plan de soutien de 30 ME pour les clubs”, a indiqué le consultant sur le plateau de L’Equipe.

Avant de poursuivre : “Mais ce n’était pas l’architecte de tout ça. C’était Pierre Samsonoff, qui vient de démissionner de ses fonctions de directeur général adjoint de la FFF. Il avait créé un vrai lien avec les amateurs. Sans lui, qui va prendre la place ? Je ne sais pas. Et quand j’entends Brigitte Henriques, la vice-présidente de la FFF, dire qu’elle attend une fenêtre de tir pour relancer les compétitions chez les amateurs, je m’étrangle. Car on sait depuis un mois que ce sera une saison blanche. Mais dans les clubs, les jeunes n’attendent que ça de reprendre. Sauf que la FFF berce tout le monde d’illusions. Et je trouve qu’on se moque un peu d’eux.”