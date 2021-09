Alors que Cristiano Ronaldo a brillamment réussi son retour à Manchester United, le Portugais aurait pu atterrir du côté de City cet été. Fernandinho, milieu de terrain des Sky Blues a révélé qu’en effet, il y a eu des discussions entre l’autre club de Manchester et l’agent de CR7.

« Manchester City avait de fortes chances de signer Cristiano Ronaldo. Son agent était au club pour renouveler les contrats d’Ederson, Rúben Dias et analyser la situation de Bernardo Silva et João Cancelo. Évidemment, si vous êtes en conversation, vous pouvez parler de tout et de chaque joueur.

Je pense que d’énormes attentes ont également été créées quant à la possibilité qu’il vienne. Cela a fini par affecter les attentes non seulement des fans, mais aussi des gens du club. Finalement, les choses n’ont pas fonctionné, il n’a pas signé et est allé chez son rival. La vie continue », a déclaré Fernandinho à ESPN.