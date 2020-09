Fede Valverde a dévoilé quelques secrets de Zinedine Zidane. Le coach français demande au joueur de mieux travailler son aspect offensif.

“Le boss me dit toujours de rentrer dans la surface quand je gagne la possession. Il explique bien le travail que nous faisons pour faire pression sur l’adversaire. Il me demande d’animer mon jeu, d’attaquer parce que j’ai la capacité physique de le faire, de franchir les lignes et d’avancer. [Marquer des buts] est vraiment important. Ce n’est pas seulement aux attaquants de marquer des buts. Nous devons aider du milieu de terrain, pour que le Real Madrid gagne. C’est notre travail”, a indiqué le joueur dans Marca.

Avant d’évoquer l’apprentissage avec la triplette Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric : “Ils m’apportent tellement. La concurrence que nous avons est grande, mais c’est assez incroyable. Cette concurrence nous permet à tous de nous améliorer. Tout conseil provenant de l’un d’entre eux me permet de progresser, car ce sont des gens qui ont tellement gagné au plus haut niveau.”