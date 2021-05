Avant de quitter le club à la fin de la saison, les deux Français Kevin Gameiro et Eliaquim Mangala ont eu le droit à une petite surprise à l’entraînement de la part de leurs coéquipiers.

Ce vendredi à l’entraînement, les joueurs du FC Valence ont rendu un bel hommage aux deux Français Kevin Gameiro et Eliaquim Mangala, qui quittent le club à la fin de la saison. Pour leur dernière séance d’entraînement avec la formation de Liga, les deux joueurs ont eu le droit à une valse d’applaudissements et à un discours du capitaine Gabriel Paulista. En fin de contrat, l’ancien buteur Lorientais et l’ancien défenseur de Manchester City n’ont pas annoncé leurs plans pour la suite de leurs carrières respectives.

Valence, 13e de Liga, terminera sa saison ce samedi (18h) par un match sur la pelouse de Huesca.