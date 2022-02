C’est désormais officiel, Anthony Martial, va évolué pour six mois en prêt avec le FC Séville. Un transfert phare sur lequel est revenu le principal intéressé, prêté par Manchester United.

« Ce qui m’a convaincu, c’est le contact avec le directeur sportif (Monchi, NDLR) et l’entraîneur Julen Lopetegui, qui m’ont montré qu’ils me voulaient. Moi, je voulais jouer plus, et c’est pour ça que je viens à Séville. Le plus important c’est de jouer, que ce soit à gauche ou dans l’axe.Il y a de très bons joueurs dans l’équipe, j’espère pouvoir apporter mon expérience pour aider et continuer de gagner », a déclaré Anthony Martial.

Puis le joueur a avoué avoir attisé de nombreuses convoitises. « Il y a d’autres clubs qui voulaient me faire venir, mais comme je l’avais dit dès le départ, mon premier souhait, c’était Séville.»

