Après s’être imposé en 8ème de finale de la Ligue Europa face à Porto sur le Score de 1 à 0 par l’intermédiaire de Lucas Paqueta, les Lyonnais gardent les pieds sur terre et attendent avec impatience le match retour.

L’OL confirme en Ligue Europa ! Les Lyonnais ont créé la sensation en s’imposant sur le score de 1 à 0 chez le mythique FC Porto. Lucas Paqueta leader technique de l’équipe permet aux hommes de Peter Bosz d’avoir l’avantage avant le match retour. “Il faut faire attention, ce n’est que la mi-temps de cette confrontation. Il faudra finir le travail chez nous. 1-0 à l’extérieur, on ne crache pas dessus, mais il faut rester humble. Ça confirme une dynamique intéressante. J’espère que ça va continuer sur cette lancée, on va se focaliser sur Rennes“, affirme Anthony Lopes le portier Lyonnais.

Dembélé confirme les propos de Lopes

Moussa Dembélé veut rester concentrer sur le match retour, pour lui le match n’est pas terminé, “ C’est une victoire réaliste. On a su concrétiser une occasion, puis on a réussi à bien défendre et à les empêcher de marquer. Ce n’est que la mi-temps, il faut rester concentré. A la pause, le coach nous a dit de continuer sur notre lancée. On a réussi à mettre ce but de plus en seconde période, mais ce n’est pas fini“, affirme L’attaquant français au micro de RMC Sport.