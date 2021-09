Arrivé cet été au FC Nantes en provenance de l’OGC Nice afin de pallier le départ d’Imran Louza à Watford, Wylan Cyprien se sent renaître chez les Canaris. En conférence de presse, il fait une mise au point sur son état d’esprit et sur ses premiers ressentis sur le groupe.

A l’agonie la saison dernière, les hommes de Antoine Kombouaré retrouvent une dynamique positive cette saison avec parfois de belles séquences proposées. Une tendance logique pour le nouveau : « J’ai eu la chance d’arriver au moment où les mecs reprenaient confiance, de suite tout devient plus facile, même si ce n’est pas facile. L’année dernière, je pense qu’il y avait de la peur, la pression du résultat. On sent les joueurs relâchés, tout le monde s’entraide et tire dans le même sens. Cela ne peut que bien fonctionner et c’est plus simple en termes d’intégration. »

De retour sur les terrains après de graves blessures, Wylan Cyprien profite et laisse le passé derrière lui : « Je ne suis pas revanchard. Je vis au jour le jour, je suis très heureux d’être ici. J’ai une famille en bonne santé, je me sens bien. Il y a 4 ans, on parlait de ne plus jouer au foot, donc je profite de tous les moments de la vie. Je fais ce que j’aime le plus au monde, jouer au foot. La revanche ne sert à rien. Je prends du plaisir pour ma famille et pour moi. Le reste passe au second plan. »