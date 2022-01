Le FC Nantes affronte l’AS Monaco (17 h à la Beaujoire), dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Le club nantais pourrait normalement compter sur Willem Geubbels pour cette rencontre.

« Ça peut être des opportunités de plus. Maintenant, il va falloir que je me batte chaque semaine pour mériter ma place. Que mes équipiers sont là ou pas, ça ne doit pas me distraire. Je dois travailler dur pour être de plus en plus décisif et jouer davantage », a indiqué le joueur dans Ouest-France. Avant de poursuivre sur son poste : « Je suis professionnel. Il faut que je m’adapte à toutes les circonstances. Quand le coach fait appel à moi, je dois être prêt, sur un côté ou dans l’axe. Je dois répondre présent du mieux que je peux. Si je dois faire une saison complète à gauche, que je la fasse à gauche tout en travaillant pour progresser. Physiquement, je me sens bien. J’ai accumulé quelques titularisations et j’avale les minutes. Sur un plan personnel et mental, ça fait du bien. »