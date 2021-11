Waldemar Kita veut du neuf. Et après le nouveau stade, le président du FC Nantes veut un centre d’entraînement pour remplacer la Jonelière.

Situé sur une parcelle Natura 2000 (réseau rassemblant des sites naturels ou semi-naturels de l’Union européenne ayant une grande valeur patrimoniale), la Jonelière ne peut-être agrandie. Alors, et en froid avec Nantes Métropole, Waldemar Kita a décidé d’exiler son nouveau centre de formation.

Selon Ouest-France, le nouveau nid du FC Nantes sera construit dans la commune de Vair-sur-Loire à plus de 50 km de Nantes et évidemment hors de la collectivité territoriale de Nantes Métropole. Le FC Nantes et la communauté de communes du Pays d’Ancenis auraient même trouvé un accord pour la vente d’un terrain de 35 hectares et d’une parcelle de 25 000 m2 abritant les futures infrastructures du club. Le tout pour un montant de 2,1 millions d’euros. Réelle ambition, ou simple moyen de pression ? Affaire à suivre.