Selon divers sources, Waldemar Kita n’acceptera pas de vendre le club de Nantes à l’ancien de la maison, Mickaël Landreau.

Il y a quelques jours, le Collectif Nantais a lancé une campagne de financement participatif dans le but de racheter le FC Nantes. Un projet mené notamment par Mickaël Landreau, légende des Canaris et recordman du nombre de matchs en Ligue 1. Invité de l’émission ‘Rothen s’enflamme’ ce soir sur RMC à partir de 19h, l’ancien gardien de but pourra se faire une petite idée de la réponse de Waldemar Kita, l’actuel patron du club. Sur son compte Twitter, le journaliste David Phelippeau a en effet annoncé que le service presse de Kita a rédigé un communiqué qui sera lu à l’antenne.

Mais selon l’un des proches du président, la réponse ne sera pas positive. Waldemar Kita n’a jamais vraiment digéré les attaques de Mickaël Landreau à son encontre il y a quelques années et « il se serait juré » de ne pas lui céder le FC Nantes. Affaire à suivre…