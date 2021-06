Dans une saison compliquée, le FC Nantes a réussi à se maintenir en Ligue 1. Depuis plusieurs semaines, le « collectif nantais » est à la recherche de fonds pour racheter le club mais Waldemar Kita ne semble pas vendeur.

Le collectif Nantais a réalise une conférence de presse où Mickaël Landreau, la tête d’affiche du projet était présent. L’ancien gardien de but a déclaré : « Ce n’est qu’une étape. C’est la construction d’échanges sur ce que doit être le club. Ce n’est pas le projet de Mickaël Landreau. Moi ça me touche. Je sais que je serai en première ligne. Que j’aurai la pression sur les épaules. Mais on a le droit de rêver, de fédérer les gens. Il y a encore beaucoup de choses à vivre. » Mais l’opération ne sera pas simple puisque l’actuel président et propriétaire du club, Waldemar Kita affirme ne pas être vendeur : « Je suis en train de vous parler du projet, je ne peux pas être vendeur. Il n’y a pas de raison aujourd’hui de vendre. Si j’ai mandaté le cabinet AKTS pour vendre le club ? C’est un cabinet suisse que je connais dans le cadre d’affaires qui n’ont rien à voir avec le club. Si je devais vendre, je ne passerais pas par eux. »