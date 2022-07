Le FC Nantes accélère sur son mercato estival. Les Canaris accueillent leur première recrue en la personne de Moussa Sissoko.

Bonne nouvelle pour le FCN qui a annoncé l’arrivée de Moussa Sissoko jusqu’en juin 2024. Le milieu de terrain international français rejoint la Ligue 1 après son départ de Toulouse il y a quelques années et il vient pour apporter son expérience, alors que le club de Loire-Atlantique va retrouver l’Europa League la saison prochaine. « Le FC Nantes et Watford ont trouvé un accord pour le transfert de Moussa Sissoko ! Le milieu de terrain s’est engagé en faveur des Canaris, jusqu’en 2024« , peut-on lire. Numéro 17 pour Sissoko. On ne connaît pas son prix d’achat pour le moment.