Gardien titulaire et capitaine du FC Nantes, Alban Lafont n’a pas trop apprécié le match nul concédé 2-2 face au RC Strasbourg hier après-midi lors de la 13e journée de Ligue 1.

Le capitaine des Canaris regrette la gestion des ses partenaires en fin de match et ne comprend toujours pas comment la victoire a pu échappée à son équipe. « Clairement, il y a moins d’agressivité, tout le monde se déconcentre. On réalise des choses qu’on ne doit jamais faire. On doit conserver le ballon, être maîtres du match. Quand on mène 2-1, à 11 contre 10, le match est fini normalement. (…) On a perdu deux points, clairement. C’est une faute professionnelle. » A souligné le portier nantais visiblement très agacé après ce match nul.

Avant de conclure : « On perd des points bêtement. Avec ce qu’on a vécu l’an passé, on ne peut pas se permettre de lâcher des points comme ça. C’est inacceptable. Il faut tous se remettre en question et moi le premier. (…) C’est un après-midi compliqué, mais c’est fait. On doit regarder devant car de gros matchs nous attendent après la trêve. Nantes est aujourd’hui 10e avec 18 points et ira au Parc des Princes pour défier le PSG samedi 20 novembre prochain.