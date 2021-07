Pour se renforcer la saison prochaine, le FC Nantes pourrait miser sur l’ancien de la maison, Lucas Deaux.

Relégué en Ligue 2 avec le Nîmes Olympique après une saison particulièrement compliquée, Lucas Deaux chercherait une porte de sortie lors du mercato estival. À en croire la presse locale, l’ancien Nantais (2012-2016) souhaiterait revenir à la Beaujoire la saison prochaine. Tombeurs du Toulouse FC en barrage, les Canaris ont eux réussi à se maintenir dans l’élite. À 32 ans, l’actuel nîmois pourrait rendre de bons services à Antoine Kombouaré

D’autant qu’un transfert du milieu de terrain ne viendrait pas plomber les caisses du club, son contrat avec Nîmes se terminant le 30 juin. Lucas Deaux n’a pas connu sa meilleure saison chez les crocos, avec seulement un but et deux passes décisives en 25 matchs. Cependant, il affiche un bilan plutôt rassurant de 80% de passes réussies et 50% de duels remportés cette saison. À noter que les Canaris devront se contenter de transferts gratuits cet été puisque le club a été « interdit de recrutement à titre onéreux » par la DNCG.