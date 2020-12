À l’occasion du téléthon, le FC Nantes a décidé de s’investir à fond pour cette cause. Le club de Loire-Atlantique vient de présenter un maillot spécial pour soutenir le téléthon.

Dimanche 6 décembre à 15 heures, les Jaune et Vert accueillent le Racing Club de Strasbourg pour le compte de la 13ème journée. À cette occasion, les joueurs du FC Nantes arboreront un maillot spécial pour soutenir l’édition 2020 du Téléthon, qui se tiendra ce même week-end (4-5 décembre).

Nicolas Pallois et ses coéquipiers arboreront donc un maillot floqué du « 3637 ». Les supporters des Canaris ou donateurs réguliers ou non auront la possibilité de choisir et floqué cette tunique spéciale avec le nom de leur joueur préféré. Plus tard, il sera possible de récupérer les précieux maillots qui seront vendus également lors d’enchères. L’intégralité des enchères récoltées seront remises à l’AFM-Téléthon.