Le jeune gardien de buts de 22 ans Charly Jan quitte le club du FC Nantes et s’engage en National 1 avec l’équipe de Bourg-Péronnas.

Les Canaris viennent d’annoncer le départ de leur gardien Charly Jan. «Le FC Nantes et Charly Jan sont parvenus à un accord pour anticiper la fin du contrat qui les liait et ainsi permettre le départ du gardien de but de 22 ans vers le club de Bourg-en-Bresse», indique le site officiel du FCN.