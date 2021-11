Toujours amer suite à son renvoi du PSG, Antoine Kombouaré règle ses comptes 10 ans après.

Invité de l’émission Pierrot Le Foot de Pierre Ménès cette semaine, le coach du FC Nantes Antoine Kombouaré est revenu sur son passage compliqué au Paris Saint-Germain. Déçu de l’attitude des dirigeants Qataris à son égard, le technicien a réglé les comptes avec quelques membres du club de la capitale.

« J’étais simplement déçu de partir en tant que champion d’automne avec 6 points d’avance. Tous les jours les journalistes me parlaient de Carlo Ancelotti. Et quand je demandais à Leonardo, il me disait que non, Ancelotti n’allait pas venir« , détaille l’ancien entraîneur du PSG, qui assure également que les six mois de collaboration avec Leonardo « étaient compliqués, parfois chauds ».