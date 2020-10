Recruté au mercato par le FC Nantes, Sébastien Corchia ne sera pas disponible pour le choc face au Paris Saint-Germain ce week-end.

Le latéral droit français est positif au coronavirus et doit observer une période de quarantaine. “Le joueur se porte bien et a été mis à l’isolement”, précisent les Canaris dans un communiqué. Pour rappel, Corchia est le troisième joueur du FCN a être positif après Andrei Girotto et Kalifa Coulibaly la semaine dernière.